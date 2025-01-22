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Пашинян рассказал о создании в Армении системы государственного народа

Пашинян: в Армении начался переход к системе государственного народа
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Илья Питалев/РИА Новости

В Армении начался переход к системе государственного народа. Об этом в своем Telegram-канале заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Таким образом премьер республики объяснил систему принятия решений правительства после «шашлычной революции» 2018 года. По его мнению, до этого действия политического руководства страны были зависимы из-за «роли подданных нескольких империй».

«Это переход от системы безгосударственной нации к системе государственного народа», — написал Пашинян.

В пример премьер привел тот факт, что после революции в 2018 году правительство приняло решение повысить пенсии в пять раз. По его словам, минимальная пенсия тогда выросла вдвое, средняя — выросла примерно на 22%.

17 января президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении шаги Еревана в направлении Европейского союза. Диалог произошел по инициативе Пашиняна.

Ранее Пашинян отправился на работу на метро и записал поездку на видео.

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