Хегсет вступил в должность главы Пентагона

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Пита Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Вэнс отметил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

«Мы не хотим воевать. Мы хотим сдерживать. Но если нам нужно будет сражаться, мы привлечем подавляющую и решительную силу, чтобы сблизиться с врагом, уничтожить его и вернуть наших парней домой», — сказал Хегсет.

Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и на Гуантанамо. С 2014 года работал на телеканале Fox, в 2016 году стал одним из первых известных сторонников Трампа. В Пентагоне назначение Хегсета вызвало шок, поскольку у него нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Позже американский журнал New Yorker обвинил Хегсета в многочисленных прегрешениях на прежних местах работы, включая безудержное пьянство. Ссылаясь на некие «документы, подтвержденные рассказами коллег», в статье утверждается, что Хегсет был вынужден уйти с руководящих постов некоммерческих организаций «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку» из-за своей неумеренной тяги к алкоголю, из-за которой его даже «приходилось выносить с мероприятий организации».

В ответ Хегсет заявил, что в случае своего назначения шефом Пентагона не будет брать самоотвод и откажется от алкоголя.

Ранее Хегсета обвинили в агрессии по отношению к бывшей жене.