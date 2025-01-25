Фицо рассказал, когда из Словакии выдворят иностранных инструкторов

Словакия готовит список работавших над дестабилизацией ситуации в стране инструкторов для их выдворения. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«У нас есть группа инструкторов из нескольких стран, которые инструктируют: придумайте историю, позовите людей, создайте страх, что правительство хочет выйти из Европейского союза, организуем какую-то стычку с полицией, а потом начнется оккупация правительственных зданий», — сказал он.

По словам Фицо, выдворение данных лиц произойдет в ближайшие дни.

Накануне Aktuality писало, что в 30 городах Словакии прошли акции протеста против правительства премьера Фицо. В стране на митинги вышли около 100 тысяч человек, наибольшее количество граждан собралось в Братиславе. По подсчетам организаторов, в столице митинговали до 60 тысяч человек. Участники акции призывали к отставке премьер-министра «ради будущего Словакии». По данным издания, митинги прошли мирно.

22 января Фицо заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. По его словам, в ходе антиправительственных акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания. Также участники протестов могут попытаться оккупировать их, чтобы помешать работе государственных органов, добавил премьер Словакии.

Ранее политолог оценил вероятность госпереворота в Словакии.