Политолог оценил вероятность госпереворота в Словакии

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» оценил вероятность госпереворота в Словакии. По его мнению, оппозиции вряд ли удастся устроить в республике масштабные протесты.

Вместе с тем, эксперт допустил, что Запад и ориентированные на Брюссель местные элиты могут попытаться пересмотреть итоги будущих выборов в стране, подчинив себе отдельные государственные институты.

«В этом случае противники [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо поставят под свой контроль, например, Конституционный или Верховный суд, который выполнит функцию Майдана. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2004 году», — напомнил политолог.

При этом он отметил, что Венгрия, Словакия и некоторые другие страны Европы постепенно переходят к пронациональным позициям.

15 января оппозиция Словакии официально потребовала вынести Фицо вотум недоверия. Противники действующего премьера заявили, что «никогда не позволят ему тащить страну куда-то в Москву». Помимо прочего, главу кабмина обвинили в росте цен в республике, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

Ранее оппозиция Словакии устроила митинг из-за визита Фицо в Москву.