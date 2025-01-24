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В Словакии прошли акции протеста с призывом к отставке Фицо

Aktuality: в Словакии почти 100 тысяч человек приняли участие в протестах
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Depositphotos

В 30 городах Словакии прошли акции протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо. Об этом пишет издание Aktuality.

«Около 100 000 человек протестовали в Словакии <...> Наибольшее количество граждан собралось в Братиславе. По подсчетам организаторов, в столице митинговали до 60 тысяч человек, что сделало бы сегодняшний протест одним из крупнейших в современной истории Словакии», — говорится в публикации.

Митингующие призывали к отставке премьер-министра «ради будущего Словакии». Акции протеста организовало объединение «Мир Украине», которое критикует политику Фицо.

По данным издания, митинги прошли мирно.

22 января Фицо заявил, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. По его словам, в ходе антиправительственных акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания. Также участники протестов могут попытаться оккупировать их, чтобы помешать работе государственных органов, добавил премьер Словакии.

Ранее политолог оценил вероятность госпереворота в Словакии.

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