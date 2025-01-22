Фицо заявил, что в Словакии действует причастная к Майдану группа иностранцев

Фицо: в Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии

В Словакии действует группа «иностранных экспертов», целью которых является свержение власти. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников», — сказал премьер.

Фицо добавил, что в ходе возможных антиправительственных акций могут быть осуществлены попытки проникновения в правительственные здания. Также участники протестов могут попытаться оккупировать их, чтобы помешать работе государственных органов, отметил премьер Словакии.

Как сообщает агентство ТАСР, в четверг состоится заседание совета безопасности Словакии. В ходе мероприятия участники планируют рассмотреть информацию разведки об операции влияния, направленной на дестабилизацию ситуации в республике.

19 января Фицо заявил, что не собирается быть слугой президента Украины Владимира Зеленского, и подтвердил готовность наложить вето на новую финансовую помощь Киеву от Евросоюза. Такое решение он объяснил остановкой транзита газа в Европу.

Ранее Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию.