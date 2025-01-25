Депутат Рады заявил, что Трамп лишил Киев связей с «проукраинской» властью в США

Президент США Дональд Трамп, уволив специалистов по украинским вопросам из Госдепартамента, лишил Киев связей с «проукраинскими» чиновниками в американских структурах. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Увольнение всех, кто так или иначе был связан с Украиной, решает для команды Трампа несколько задач. Это прерывает поставки оружия, так как уходит руководство, ответственное за логистику и юридические аспекты передачи. Тем самым разрушаются каналы связи между Киевом и представителями глубинного государства в Госдепе и других министерствах», — написал Дубинский.

По его мнению, это также устраняет возможность утечки информации во время аудита.

22 января украинский военный корреспондент Роман Бочкала после встречи с журналистами The Washington Post сообщил, что в Пентагоне были уволены или были отстранены все кадры, отвечавшие за Украину.

Накануне Трамп заявил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об опасной для Украины способности Путина.