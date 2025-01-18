Зеленский нагрубил премьеру Словакии Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о встрече, заявив, что тот постоянно пропускает пункты своего назначения. Об этом украинский лидер сказал в интервью американскому агентству Bloomberg.

17 января Фицо предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

На это предложение Зеленский ответил в интервью агентству, что не может ничего планировать с Фицо, поскольку словацкий лидер «может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи».

По словам Зеленского, на Украине не знают, кто покупает билеты для Фицо, так как тот «постоянно пропускает пункты назначения».

До этого, 13 января, Зеленский в своем Telegram-канале ответил премьеру Словакии на предложение провести встречу, чтобы обсудить транзит газа шестью словами: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

В свою очередь вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что подобное предложение выглядело так, будто Зеленский «позвал выпить пива».

Ранее Фицо назвал инфантильным его приглашение Зеленским в Киев.