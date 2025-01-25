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Фицо заявил, что Украина никогда не войдет в НАТО

Фицо выразил сомнения, что Украина вступит в Евросоюз
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги», что Украина никогда не присоединится к НАТО, а с вступлением в Евросоюз у Киева будут огромные проблемы.

«Украина никогда не будет в НАТО», — заявил он.

Также Фицо отметил, что если послушать заявления некоторых политиков в последнее время, то у Украины будут и огромные проблемы с вступлением в Европейский союз.

Также он заявил, что Украина в результате конфликта потеряет треть своей территории и будет вынуждена согласиться на присутствие иностранных войск. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что в случае отказа президента США Дональда Трампа от поддержки Украины страны Европы не примут на себя бремя военной помощи.

Ранее в России оценили вероятность госпереворота в Словакии.

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