Президент Украины Владимир Зеленский должен получить пожизненный срок. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Эта реакция последовала после публикации статьи в Time, в которой утверждается, что президент Украины изначально знал о невозможности возвращения утраченных территорий.

«Это явно попадает под 111-ю статью Уголовного кодекса Украины о государственной измене. Он действовал, отвергая мирные соглашения, нанося вред интересам граждан и государства, что привело к множеству человеческих потерь», — отметил Дубинский.

По его мнению, в условиях военного положения Зеленский заслуживает наказания в виде пожизненного тюремного заключения.

«И это будет самым справедливым завершением для этого самопровозглашенного Калигулы», — добавил он.

20 января Дубинский заявил, что Владимир Зеленский через полгода уже не будет президентом Украины.

В этот же день депутат Рады написал, что позиции Владимира Зеленского как главы государства значительно ослабнут после вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленского назвали главным препятствием для мира на Украине.