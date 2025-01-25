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Венгрия и Турция считают возмутительным нападение Украины на «Турецкий поток»

Сийярто: Венгрия и Турция сочли возмутительным нападение Киева на «Турецкий поток»
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Global Look Press

Венгрия и Турция сочли возмутительным нападение Украины на газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, передает ТАСС.

По словам Сийярто, Байрактар согласился с тем, что нападения на «Турецкий поток» «возмутительны и неприемлемы». Он отметил, что газопровод должен быть защищен «всеми доступными средствами».

Сийярто также заявил, что Евросоюз должен встать на защиту энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы. ЕС нужно гарантировать, что никто извне не должен нарушать энергетическую безопасность Венгрии и государств региона, подчеркнул глава МИД страны.

13 января беспилотники ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. На сегодня это единственный газопровод, снабжающий российским топливом Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Подробнее об атаке и реакции ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

24 января премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против России могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит российского газа в страны Европы, прекратит нападения на трубопровод «Турецкий поток» и даст гарантии продолжения транзита нефти.

Ранее Дмитрий Песков назвал попытку атаковать «Турецкий поток» актом энерготерроризма.

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