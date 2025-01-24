Орбан раскрыл сумму, потерянную Венгрией из-за санкций Евросоюза против России

Венгрия потеряла более €18 млрд из-за санкций Европейского союза в отношении России. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Венгрия по этой причине сейчас «нажала ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления ограничений.

«Я попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера. Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша», — сказал Орбан.

Венгерский премьер добавил, что санкции ЕС в отношении РФ могут быть продлены только при условии, что Украина восстановит транзит российского газа в страны Европы, прекратит нападения на трубопровод «Турецкий поток» и даст гарантии продолжения транзита нефти.

Накануне глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш в ходе брифинга заявил, что Орбан не планирует проводить новых встреч с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским, «эстафета» мирной инициативы по Украине передается Соединенным Штатам.

Ранее ирландский журналист назвал главных врагов России.