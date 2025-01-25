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В Британии заявили о важности замороженных активов РФ для переговоров по Украине

UnHerd: Запад должен разморозить активы РФ для начала переговоров по Украине
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Depositphotos

Страны Запада должны разморозить российские активы, чтобы переговоры по решению конфликта на Украине могли начаться. Об этом пишет британский портал UnHerd.

«Вероятно, Западу придется разморозить российские активы для начала переговоров, но об этом почти не говорят политики и журналисты», — говорится в материале.

По словам авторов, некоторые экономические аналитики дают неправильную оценку ситуации в России. При этом страны Запада верят подобным данным, чем демонстрируют наивность и незнание, подчеркнули журналисты.

Накануне генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что конфискация российских активов за рубежом может вызвать «непредвиденные последствия» из-за ответных мер, которые может принять Россия на фоне недружественных действий Евросоюза.

При этом президент США Дональд Трамп допустил поставки оружия украинской стороне за счет замороженных активов России. По словам спецпосланника Штатов Кита Келлога, вооружение Украины является «важной частью достижения мира», что «принесет пользу» как Киеву, так и оборонной промышленности Вашингтона.

Ранее в США заявили, что поставка оружия Украине за счет активов РФ не сыграла бы ключевой роли.

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