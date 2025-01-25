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В США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ

Келлог: Трамп допускает поставки оружия Киеву за счет замороженных активов РФ
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допускает поставки оружия Украине за счет замороженных активов России. Об этом сообщил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Мы говорили об этом неоднократно — об использовании замороженных российских активов для покупки [Украиной] американского оружия», — признал он.

Вооружение Украины является «важной частью достижения мира», что «принесет пользу» как Киеву, так и оборонной промышленности США, добавил Келлог.

Кроме того, чиновник обратил внимание на то, что поставка оружия Украине за счет замороженных российских активов не сыграла бы ключевой роли в конфликте.

Незадолго до этого стало известно, что Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных главой государства Дональдом Трампом. В соответствии с новым руководством госсекретаря Марко Рубио, заморозка затронет и Украину, а из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

10 января сообщалось, что администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена оставила команде президента США Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет новая администрация.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.

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