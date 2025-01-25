В США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ

Президент США Дональд Трамп допускает поставки оружия Украине за счет замороженных активов России. Об этом сообщил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«Мы говорили об этом неоднократно — об использовании замороженных российских активов для покупки [Украиной] американского оружия», — признал он.

Вооружение Украины является «важной частью достижения мира», что «принесет пользу» как Киеву, так и оборонной промышленности США, добавил Келлог.

Кроме того, чиновник обратил внимание на то, что поставка оружия Украине за счет замороженных российских активов не сыграла бы ключевой роли в конфликте.

Незадолго до этого стало известно, что Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных главой государства Дональдом Трампом. В соответствии с новым руководством госсекретаря Марко Рубио, заморозка затронет и Украину, а из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

10 января сообщалось, что администрация экс-главы Белого дома Джо Байдена оставила команде президента США Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины. В Пентагоне уточнили, что окончательное решение по использованию этой суммы примет новая администрация.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.