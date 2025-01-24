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В ЕС испугались последствий конфискации российских активов

Глава Euroclear Урбен: конфискация российских активов может ударить по ЕС
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Конфискация российских активов за рубежом может вызвать «непредвиденные последствия» из-за ответных мер, которые может принять Россия на фоне недружественных действий Евросоюза. Об этом в беседе с Bloomberg заявила Валери Урбен, генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear.

«Россия всегда может принять ответные меры, которые могут еще больше дестабилизировать финансовые рынки», — подчеркнула она.

Как отмечает Bloomberg, Урбен предупредила о «непредвиденных последствиях» в случае, если Европейский союз конфискует замороженные активы у Центрального банка России.

До этого газета «Известия» со ссылкой на документ сообщала, что власти России планируют изымать активы стран, которые конфисковали имущество РФ, — законопроект, дающий такое право, уже согласован с ключевыми государственными органами.

Проект, который будет рассмотрен правительственной комиссией на следующей неделе, направлен на выполнение указа президента от 23 мая 2024 года. Согласно ему, иностранные активы могут быть переданы в государственную собственность, а перечень таких активов будет составлен правкомиссией по иностранным инвестициям. Оценка стоимости изымаемого имущества будет проводиться по специальной процедуре.

Ранее на Западе заявили, что конфискация российских активов может навредить евро.

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