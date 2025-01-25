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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию в Сирии
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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем Совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе обмена мнениями относительно развития событий в ближневосточном регионе особое внимание было уделено ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в ходе разговора главы МИД обсудили вопросы развития отношений России и Катара. В частности, министры затронули тему расширения сотрудничества Москвы и Дохи, а также график двусторонних контактов, отметили в российском министерстве.

Накануне Лавров заявил, что Россия открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений с Сирией с опорой на наработанную базу двустороннего сотрудничества. Министр уточнил, что это касается и функционирования российских военных баз.

В декабре прошлого года министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Иордании, Ирака, Египта, Катара, Ливана и ОАЭ призвали к прекращению всех боевых действий на территории Сирии. Также главы МИД призвали сохранить государственные институты республики.

Ранее в МИД оценили позиции России на Ближнем Востоке.

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