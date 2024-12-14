Арабские страны призвали к прекращению боевых действий в Сирии

Министры иностранных дел восьми арабских стран (Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Ирак, Египет, Катар, Ливан, ОАЭ) призвали к прекращению всех боевых действий на территории Сирии. Об этом сообщается в совместном заявлении, принятом по итогам их встречи в иорданском городе Акаба, пишет ТАСС.

Также главы МИД призвали сохранить государственные институты Сирии для недопущения хаоса в стране и продолжать усилия по борьбе с терроризмом, который угрожает безопасности Сирийской республики, ближневосточного региона и всего мира.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее стало известно, сколько готовился план наступления оппозиции Сирии.