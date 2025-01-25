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В Польше объяснили, когда Трамп прислушается к мнению Европы

Косиняк-Камыш: Трамп прислушается к Европе после увеличения расходов на оборону
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп прислушается к мнению Европы по поводу конфликта на Украине только после того, как она увеличит расходы на оборону. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству Bloomberg.

«Рецепт прост: больше расходов на оборону, больше инвестиций в военную промышленность», — сказал министр.

23 января Трамп заявил о намерении потребовать от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Глава Белого дома подчеркнул, что подобное решение «должно было быть сделано еще давно». По словам американского президента, многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о выделении 2% ВВП на оборону.

24 января президент США допустил прекращение финансирования НАТО. По его словам, сейчас Вашингтон может отказаться от субсидирования альянса, поскольку он «не защищает» Штаты, но сами они защищают своих союзников.

Ранее в Европе забили тревогу из-за слов Трампа о НАТО.

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