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Матери-героини получат гарантии, аналогичные льготам для Героев труда

Путин поручил обеспечить матерей-героинь соцгарантиями как у Героев Труда
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Shutterstock

Матери-героини получат гарантии, аналогичные льготам для Героев труда. Об этом говорится в поручении президента России Владимира Путина правительству, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Установление с 1 января 2025 г. женщинам, удостоенным с 2022 года звания «Мать-героиня», социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.

Президент также поручил обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих исключение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания помощи со стороны государства.

Срок исполнения – до 15 апреля 2025 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

В конце декабря Путин заявлял, что матери-героини по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда, но материальное обеспечение у них разное. Он призвал устранить эту разницу.

Ранее сообщалось, что в страховом стаже хотят учитывать все периоды отпуска по уходу за ребенком.

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