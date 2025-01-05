В России пособие по беременности и родам может превысить миллион рублей

Соцфонд: пособие по беременности и родам в ряде случаев превысит миллион рублей

В России в 2025 году пособие по беременности и родам может составить более 1 млн рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Социального фонда РФ.

Как говорится в сообщении, точный размер выплаты зависит от заработной платы женщины. Сумма рассчитывается из среднего заработка за два года, которые предшествовали году начала декретного отпуска.

Отмечается, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране с 1 января увеличился до 22 440 руб., поэтому размер пособий за 140 дней составит минимум — 103 285 руб., максимум — 794 355 руб., за 156 дней минимум — 115 089 руб., максимум — 885 139 руб., за 194 дня 143 123 руб. и 1 100 750 руб. соответственно.

Ранее в российском регионе ввели новую выплату для беременных студенток.