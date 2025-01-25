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В МВД Приднестровья раскрыли число пожаров из-за энергокризиса

МВД ПМР: с начала года произошло свыше 50 пожаров из-за энергокризиса
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Depositphotos

С начала 2025 года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за энергетического кризиса произошло более 50 пожаров. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства внутренних дел ПМР.

«С 1 января в республике зарегистрировано 54 пожара и возгорания, в которых фигурируют печь, электроприборы или неисправная электропроводка», — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, восемь человек получили отравление продуктами горения при эксплуатации печей. Отравление угарным газом зафиксировано у 17 граждан.

До этого министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что запасов газа в ПМР осталось на 11 дней.

22 января сообщалось, что российский газ в ПМР могут начать поставлять по газопроводу «Турецкий поток».

Энергокризис в непризнанной республике начался после того, как 1 января был остановлен транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Ранее эксперт предупредил о последствиях энергетического кризиса в Молдавии.

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