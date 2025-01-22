Российский газ для Приднестровья могут начать поставлять через Турцию

«Ъ»: поставки газа в Приднестровье могут пойти с 1 февраля по «Турецкому потоку»

Российский газ в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) могут начать поставлять по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что 20 января зарегистрированная на Кипре компания Ozbor Enterprises забронировала мощности «Турецкого потока» в объеме 3,1 млн кубометров в сутки.

По данным газеты, мощности забронированы под экспорт в Приднестровье и эти объемы фактически совпадают с потребностями республики в газе. Поставки могут начаться с 1 февраля.

Источник «Ъ» сообщил, что в данный момент прорабатывается возможность поставок российского углеводорода до апреля на сумму $160 млн.

20 января министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что запасов газа в ПМР осталось на 11 дней.

Энергокризис в непризнанной республике начался после того, как 1 января был остановлен транзит российского газа в Европу через территорию Украины.

Ранее Молдавия предложила Приднестровью покупать европейский газ по рыночным ценам.