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Эксперт предупредил о последствиях энергетического кризиса в Молдавии

Глава IG Лисневский: социальные последствия энергокризиса опаснее экономических
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский рассказал Sputnik Moldova, что последствия энергетического кризиса в Молдавии вынуждают жителей уезжать из страны в поисках лучшей жизни.

«Социально-психологические последствия ведут к тому, что люди из-за роста цен не видят будущего в своей стране. Они не могут программировать свою жизнь даже на ближайший день», — пояснил Лисневский.

Он пояснил, что энергокризис стал не первым, когда власти Молдавии ведут себя по одному и тому же сценарию.

До этого министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) осталось на 11 дней.

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье уведомило Кишинев о готовности получать газ через «Молдовагаз».

Ранее Санду прокомментировала поставки российского газа в Приднестровье.

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