В Приднестровье рассказали, на сколько осталось запасов газа в республике

Министр Оболоник рассказал, что запасов газа в Приднестровье осталось на 11 дней

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил, что запасов газа в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) осталось на 11 дней. Сообщение опубликовано на сайте президента Приднестровья.

«В распределительных высоковольтных электросетях за минувшую неделю произошли 922 аварии, с начала месяца — 2401. Без света в этой связи оставались 83 тыс. 585 абонентов — каждый третий потребитель. Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток», — поделился министр.

Оболоник указал на непростую ситуацию в учреждениях круглосуточного пребывания — домах престарелых и больницах. По его словам, люди вынуждены использовать дополнительные одеяла и одежду из-за перерывов в подаче электричества, так как помещения быстро остывают.

До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье уведомило Кишинев о готовности получать газ через «Молдовагаз».

Ранее Санду прокомментировала поставки российского газа в Приднестровье.