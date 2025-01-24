Нарышкин заявил о сохранении позиций России на Ближнем Востоке

Вопреки западной пропаганде, Россия сохраняет значительное влияние на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью ТАСС.

«Нет, абсолютно нет. Россия — очень влиятельный игрок на Ближнем Востоке, причем это понимают и страны арабского мира, Турция. Поэтому никакой утраты позиций России на Ближнем Востоке нет», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о соответствующих западных публикациях.

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров также опроверг слухи об уходе России с Ближнего Востока.

В декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг информацию об ослаблении позиций России на Ближнем Востоке из-за конфликта на Украине.

«Россия помогла Сирийской республике справиться с терроризмом в свое время и потратила на это очень много усилий. Тогда Россия выполнила свою миссию. Сейчас нужно исходить из тех реалий, которые есть в настоящее время на земле», — напомнил Песков.

Ранее одна ближневосточная стране захотела вернуть себе туристов из России.