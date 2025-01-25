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Посол высказался о последствиях возможной войны пошлин между США и КНР

Посол Се Фэн: победителя в войне пошлин между США и КНР не будет
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Global Look Press

Если между США и КНР начнется война пошлин, то победителя в подобном противостоянии не будет. Об этом заявил посол Китая в Вашингтоне Се Фэн, передает ТАСС.

«Наши двусторонние экономические связи, по сути, взаимовыгодны, означают победу для обеих сторон. В войне пошлин, торговой войне, промышленной войне или технологической войне победителя не было бы», — сказал дипломат.

Се Фэн добавил, что экономические интересы США и КНР взаимосвязаны. По его словам, народы стран хотели бы, чтобы сотрудничество Вашингтона и Пекина расширялось.

22 января президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых тарифов Китаю с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила.

В этот же день официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что победителей в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами не будет. Он подчеркнул, что американские власти должны уважать принципы рыночной экономики, а также правила международной торговли.

Ранее китайский посол заявил, что конфронтация и конфликт между США и КНР стали бы катастрофой.

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