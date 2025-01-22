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Трамп пригрозил КНР введением дополнительных тарифов

Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами, если не решится ситуация с фентанилом
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых тарифов Китаю с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что новые тарифы для Мексики и Канады могут составить около 25%.

5 декабря сообщалось, что через неделю после того, как Трамп пригрозил Мексике введением 25%-ных пошлин из-за потока мигрантов и наркотиков, в Мехико объявили об изъятии рекордной партии синтетического опиоида фентанила.

The Guardian отмечает, что, по официальным данным, в первой половине 2024 года на всей территории Мексики было изъято 286 фунтов (130 кг) фентанила. Для Соединенных Штатов этот наркотик стал серьезной проблемой, власти сообщали о более чем 70 тысячах случаев фатальной передозировки в среде наркопотребителей. На территорию США фентанил попадает в основном из Мексики, где расположены лаборатории по его производству.

До этого Китай отверг обвинения президента Соединенных Штатов в том, что КНР якобы содействует поставкам фентанила в США, это полностью противоречит фактам.

Ранее Трамп рассказал о своей просьбе по Украине к Си Цзиньпину.

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