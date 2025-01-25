Китайский посол: конфронтация и конфликт между США и КНР стали бы катастрофой

Посол КНР Се Фэн заявил, что Китай и США не должны отворачиваться друг от друга

США и Китай не должны отворачиваться друг от друга и позволять противоречиям доминировать в двусторонних отношениях. Об этом заявил посол КНР в США Се Фэн на приеме в китайском посольстве в Вашингтоне, передает ТАСС.

Для того чтобы отношения между странами были здоровыми, важно продолжать сотрудничество и диалог и не «поворачиваться друг к другу спиной». Конфронтация и конфликт между КНР и США стали бы катастрофой, отметил дипломат.

Он рассказал, что недавно у председателя КНР Си Цзиньпина прошел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого они достигли «важных взаимопониманий относительно расширения коммуникаций и сотрудничества в различных областях, стабилизации и развития китайско-американских отношений.

По его мнению, в данный момент отношения Вашингтона и Пекина имеют глобальную значимость, как никогда ранее, но им «необходимо показывать храбрость, чтобы сражаться за мир».

Се Фэн также назвал подрывным элементом для китайско-американских отношений тайваньский вопрос и добавил, что США следует придерживаться принципа «одного Китая».

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между странами являются важнейшими на международной арене.

Ранее Трамп рассказал о своей просьбе по Украине к Си Цзиньпину.