Санду едет на Украину для обсуждения вопросов энергетики

Президент Молдавии Майя Санду выехала с рабочим визитом на Украину, где обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским вопросы энергетики, безопасности и евроинтеграции. Об этом она сообщила в видеообращении из вагона поезда, следующего в Киев, передает ТАСС.

«В ближайшее время мы с коллегами прибудем в Киев с рабочим визитом по приглашению Владимира Зеленского, <...> обсудим безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции», — цитирует Санду агентство.

17 января глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии не пропускают газ из России в Приднестровье. По словам Красносельского, власти республики вынуждены готовить учебные учреждения к асинхронному дистанционному формату обучения, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в остывших классах и аудиториях.

Газета «Коммерсантъ» писала, что поставки газа в ПМР могут возобновиться с 1 февраля текущего года по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее РФ предостерегла Молдавию от использования энергетического кризиса в вопросе Приднестровья.