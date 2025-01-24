РФ предостерегла Молдавию от использования энергетического кризиса в вопросе Приднестровья

Россия предостерегает Молдавию от использования энергетического кризиса для силового решения в вопросе Приднестровья. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Кроме того, Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и защитит российских граждан в Приднестровье, добавил он.

Лавров также отметил, что заверения властей Кишинева в намерении урегулировать приднестровский вопрос мирными методами не вызывают доверия у Москвы на фоне нарастающей милитаризации Молдавии.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

15 января глава непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Москва согласилась поставить в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Как пишет газета «Коммерсантъ», поставки могут возобновиться с 1 февраля текущего года по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее МИД Молдавии обратился в посольство РФ по поводу поставок газа.