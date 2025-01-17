В Приднестровье объяснили решение Молдавии не пропускать газ в республику

Красносельский: Молдавия не пропускает газ в ПМР из политических соображений

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил в своем Telegram-канале, что власти Молдавии не пропускают газ из России в Приднестровье из антигуманных политических соображений.

По словам Красносельского, власти республики вынуждены готовить учебные учреждения к асинхронному дистанционному формату обучения, чтобы ученики и преподаватели не мерзли в остывших классах и аудиториях.

«И все, потому что газовый поток перекрывает политическая антигуманная молдавская заслонка», — написал глава Приднестровья.

Он также отметил, что школьники и студенты полутора сотен образовательных заведений ПМР ждут возобновления учебного процесса. Власти решили продлить каникулы до 20 января, основываясь на предположении, что к этому моменту ситуация с энергоснабжением нормализуется.

15 января глава Приднестровья заявил, что Россия поставит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. При этом точную дату начала подачи топлива он не назвал.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена топлива в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки транзита пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти все предприятия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа.