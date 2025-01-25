Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Трамп хочет оборвать связь с Киевом

Дубинский: Трамп уволил ответственных за Украину, чтобы оборвать связь с Киевом
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп целенаправленно уволил работников, отвечающих за вопросы, связанные с Украиной, с целью разорвать связи с Киевом и инициировать аудит. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале, находясь в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По мнению парламентария, этот шаг Трампа решает сразу несколько задач: он прекращает поставки оружия, разрушает каналы коммуникации между Киевом и представителями «глубинного государства» в высших эшелонах власти США, а также устраняет возможность утечки информации в ходе будущего аудита.

«Теперь некому позвонить с вопросом: «Что там происходит?» — иронизировал Дубинский.

22 января украинский военный корреспондент Роман Бочкала после встречи с журналистами The Washington Post сообщил, что в Пентагоне были уволены или были отстранены все кадры, отвечавшие за Украину.

Накануне Трамп заявил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа призвали арестовать зарубежные счета Зеленского.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами