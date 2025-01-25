На Украине заявили, что Трамп хочет оборвать связь с Киевом

Дубинский: Трамп уволил ответственных за Украину, чтобы оборвать связь с Киевом

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп целенаправленно уволил работников, отвечающих за вопросы, связанные с Украиной, с целью разорвать связи с Киевом и инициировать аудит. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале, находясь в СИЗО по подозрению в государственной измене.

По мнению парламентария, этот шаг Трампа решает сразу несколько задач: он прекращает поставки оружия, разрушает каналы коммуникации между Киевом и представителями «глубинного государства» в высших эшелонах власти США, а также устраняет возможность утечки информации в ходе будущего аудита.

«Теперь некому позвонить с вопросом: «Что там происходит?» — иронизировал Дубинский.

22 января украинский военный корреспондент Роман Бочкала после встречи с журналистами The Washington Post сообщил, что в Пентагоне были уволены или были отстранены все кадры, отвечавшие за Украину.

Накануне Трамп заявил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа призвали арестовать зарубежные счета Зеленского.