На Украине выразили тревогу из-за отстранения кадров в Пентагоне

Журналист Бочкала: в Пентагоне уволены и отстранены все, кто отвечал за Украину

В Пентагоне были уволены или были отстранены все кадры, отвечавшие за Украину. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал украинский военный корреспондент Роман Бочкала после встречи с журналистами The Washington Post.

Он подчеркнул, что произошла «полная перезагрузка». Журналист добавил, что изменения точно будут, следует ждать «новый формат отношений».

Бочкала выразил тревогу по поводу происходящего.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Зеленский заявил, что до Трампа доносят дезинформацию.