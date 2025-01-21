В Мексике высказались о переименовании Мексиканского залива

Указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива коснется лишь шельфовой части, для Мексики и остального мира он останется Мексиканским. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает РИА Новости.

«В указе сказано, что он будет называться Заливом Америки на их континентальном шельфе. <> То, что соответствует континентальному шельфу США, они называют Заливом Америки. Для нас это по-прежнему Мексиканский залив, как и для остального мира», — сказала она.

Накануне Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

В понедельник, 20 января, Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее в США заявили, что Трамп на мировой арене будет вести себя как задира.