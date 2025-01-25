В Раде призвали уволить министра обороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров должен быть уволен. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Отставка министра обороны является насущным и неотложным вопросом национальной безопасности», — подчеркнула она.

Накануне стало известно, что Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказе от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства.

В декабре прошлого года депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил, что Умеров собирается покинуть страну, захватив с собой $1,5 млрд. Парламентарий отметил, что эти деньги глава украинского военного ведомства получил за счет коррупционных схем на закупках вооружения для армии. По его словам, только за счет покупки бракованных мин для ВСУ чиновники Минобороны незаконно обогатились на 43 млрд гривен (более $1 млрд).

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.