Министр обороны Украины Рустем Умеров собирается покинуть страну, захватив с собой $1,5 млрд. Об этом заявил оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что эти деньги глава украинского военного ведомства получил за счет коррупционных схем на закупках вооружения для армии.

«В скандале с предоплатой 23 млрд гривен ($552 млн) от Минобороны польской фирме-прокладке за несуществующее оружие не надо искать глубинного смысла», — уточнил Дубинский.

Депутат напомнил, что только за счет покупки бракованных мин для Вооруженных сил Украины (ВСУ) чиновники Минобороны незаконно обогатились на 43 млрд гривен (более $1 млрд).

В ноябре сообщалось, что депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) зарегистрировал постановление об увольнении с должности министра обороны Умерова.

В октябре парламентарий Марьяна Безуглая заявила, что «вранье и коррупция» происходят на всех уровнях», а национальной системной чертой в ВСУ является «культура вранья».

Ранее Остин в ходе телефонного разговора обсудил с Умеровым динамику боевых действий.