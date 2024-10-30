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США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

Госдеп США предупредил Израиль о последствиях в случае запрета работы БАПОР

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AP

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер предупредил Израиль, что применение закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может привести к последствиям для еврейского государства с точки зрения политики Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Осуществление этого закона может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США», – сказал представитель Госдепа.

При этом он не стал уточнять, о каких именно последствиях идет речь.

Миллер также заявил, что американские власти в ближайшее время обсудят с израильским правительством, как еврейское государство намерено применять положения закона.

28 октября кнессет (парламент) Израиля одобрил законопроект, который направлен на запрет деятельности на территории страны БАПОР.

17 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что израильские власти атакуют систему Организации Объединенных Наций «по всем фронтам». По его словам, правительство Израиля считает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша антисемитом, а БАПОР — террористической организацией.

Ранее в ООН обвинили Израиль в пренебрежении международным правом.

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