Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил об усилении боеспособности Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия усиливает собственную боеспособность
close
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Белоруссия будет усиливать собственную боеспособность. Об этом на гала-шоу акции «Марафон единства» заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность», — сказал он.

По словам главы государства, республика по-прежнему является «островком мира, добрососедства и здравого смысла».

Он также отметил, что в настоящее время идет жесткий, кровавый передел миропорядка, появляются новые союзы и центры силы. Вместе с тем политик подчеркнул, что власти Белоруссии сделают все, чтобы в стране «был мир, было тихо, спокойно и стабильно».

В декабре Лукашенко заявил, что граждан республики не будут отправлять в зону военных действий, поскольку нужно защищать свою страну. По словам белорусского лидера, НАТО и США находятся за спиной, тогда как Польша хочет «оттяпать» западную территорию страны.

В июле президент Белоруссии говорил, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя десятки тысяч украинских военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами