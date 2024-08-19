Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя десятки тысяч украинских военных

Лукашенко: Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч украинских военных

close
100%
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе пограничников и силы территориальной обороны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Пограничники, территориалы, нациков здесь, как вы их называете, нет, потому что они воюют там», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что республика в одностороннем порядке несколько лет назад провела делимитацию и демаркацию границы.

«Мы ввели туда и разместили в определенных точках военных, так как это в случае войны оборона была бы», — добавил белорусский лидер.

До этого Лукашенко заявлял, что ввод войск НАТО на территорию Украины может спровоцировать начало третьей мировой войны. Тогда, по его словам, резко возрастет риск применения сторонами тактического, и стратегического ядерного оружия. Также Лукашенко заявлял, что с помощью вторжения в Курскую область украинские власти рассчитывают поднять ставки и улучшить свое положение на будущих переговорах.

Ранее Лукашенко рассказал, почему Белоруссия помогает РФ снарядами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами