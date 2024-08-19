Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя десятки тысяч украинских военных

Белоруссия оттягивает на себя 120 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе пограничников и силы территориальной обороны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Пограничники, территориалы, нациков здесь, как вы их называете, нет, потому что они воюют там», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что республика в одностороннем порядке несколько лет назад провела делимитацию и демаркацию границы.

«Мы ввели туда и разместили в определенных точках военных, так как это в случае войны оборона была бы», — добавил белорусский лидер.

До этого Лукашенко заявлял, что ввод войск НАТО на территорию Украины может спровоцировать начало третьей мировой войны. Тогда, по его словам, резко возрастет риск применения сторонами тактического, и стратегического ядерного оружия. Также Лукашенко заявлял, что с помощью вторжения в Курскую область украинские власти рассчитывают поднять ставки и улучшить свое положение на будущих переговорах.

Ранее Лукашенко рассказал, почему Белоруссия помогает РФ снарядами.