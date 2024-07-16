Лукашенко предупредил о решительном ответе Белоруссии на любую провокацию

Белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Политик подчеркнул, что республика продолжит развивать, укреплять и совершенствовать свои вооруженные силы также с учетом опыта боевых действий.

Лукашенко добавил, что белорусским военным хорошо известно, что происходит сейчас на южной и западной границах страны.

«По сути, белорусы оказались в той же ситуации, как и их предки 80 лет назад: так же нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть Белоруссию в военный конфликт», — сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Белоруссия сейчас делает все необходимое, чтобы не допустить конфликта, в том числе разместив у себя самое страшное — ядерное оружие.

Летом 2023 года Российская Федерация разместила на территории Белоруссии свое тактическое ядерное оружие и усилила совместную авиагруппировку в ответ на действия Запада.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию «в разборки».