Трамп заявил, что доволен ходом депортации мигрантов из США

Депортация нелегальных мигрантов из США идет хорошо. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Мы избавляемся от ужасных, закоренелых преступников. Это самые плохие люди из тех, какие бывают. Мы избавляемся от них в первую очередь», — сказал глава Белого дома.

Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Он также заявил, что введет режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направит туда войска.

Администрация Трампа уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда, а также объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Программа предписывает просителям убежища ждать решения по их делам в Мексике, а не в США. Многие активисты критикуют данное решение, поскольку мигранты вынуждены жить во временных лагерях недалеко от границы, где царит антисанитария и высокий уровень преступности.

В настоящее время на границе США и Мексики застряли 5 тысяч россиян. Всего в стихийном лагере беженцев возле американской границы находятся около 26 тысяч граждан стран СНГ.

Ранее Трамп назвал виновного в заселении США миллионами мигрантов.