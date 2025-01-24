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Лавров раскрыл, как США и Украина пытаются уничтожить мировое православие

Лавров: США использует НАТО, чтобы расправиться с мировым православием
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SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

США используют киевский режим и натовские механизмы, чтобы уничтожить православие и разобщить верующих. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Видим, что определенные части американского истеблишмента, «глубинного государства» используют киевский режим, натовские механизмы против Русской православной церкви (РПЦ) и, соответственно, против православия в целом», — говорится в публикации.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что эти действия рассматриваются как разрушительная деятельность против мирового православия. Кроме того, в МИД РФ напомнили, что одной из стержневых составляющих русофобии на Западе является ненависть, а также «системное циничное давление на РПЦ», указав, что «особая ненависть проявляется в отношении канонического православия на Украине».

8 января сообщалось, что Совет по правам человека ООН планировал провести интерактивный диалог по последнему докладу Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека о ситуации на Украине. Из документа следовало, что Киев не смог доказать необходимость и соразмерность своих действий по роспуску религиозных организаций в стране, в том числе это касается Украинской православной церкви.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной Радой 20 августа. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей. Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Кроме того, в ноябре эстонское МВД выразило намерение запретить каноническую Эстонскую православную церковь с целью «исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права».

Ранее в украинском Владимире у общины УПЦ отобрали Успенский собор.

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