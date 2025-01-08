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В ООН изучат доклад УВКПЧ о гонениях на религиозные организации на Украине

Совет по правам человека ООН обсудит доклад УВКПЧ о ситуации на Украине
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Совет по правам человека ООН проведет трехчасовой интерактивный диалог по последнему докладу Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По информации журналистов, беседа запланирована на 8 января. Главной темой обсуждения станет отчет УВКПЧ, представленный 31 декабря 2024 года.

Из документа следует, что Киев не смог доказать необходимость и соразмерность своих действий по роспуску религиозных организаций в стране. В том числе это касается Украинской православной церкви (УПЦ).

Также специалисты установили, что попавшие в плен российские военнослужащие подвергались пыткам. Более того, в докладе приводятся факты нарушения международных обязательств и Конституции Украины в процессе мобилизации граждан.

«Этот диалог в Совете по правам человека состоится с 17:00 до 20:00 мск в штаб-квартире ООН в Женеве. Он будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН», — уточняется в публикации.

Ожидается, что в беседе примет участие заместитель верховного комиссара всемирной организации по правам человека Нада Аль-Нашиф. Она представит отчет УВКПЧ и заслушает замечания по нему других участников диалога.

Комментируя ситуацию, посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович заявил о планах российского руководства и дальше добиваться отмены репрессивных законов против канонического православия на Украине. В частности, Москва будет призывать различные международные организации повлиять на Киев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «людьми без рода и племени» тех, кто устраивает гонения на УПЦ.

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