В Эстонии захотели запретить православную церковь

Министерство внутренних дел Эстонии намерено запретить каноническую Эстонскую православную церковь (ЭПЦ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ведомство планирует внести поправки в закон о церкви, что означает юридическую ликвидацию ЭПЦ.

В МВД страны уточнили, что каноническая церковь якобы представляет собой «экстремистскую» и «террористическую» организацию.

«Цель (ликвидации ЭПЦ. — «Газета.Ru») — исключить возможность деятельности, противоречащей общепринятым принципам международного права», — пояснили в силовом ведомстве.

До этого посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявлял в интервью РИА Новости, что Москва требует прекратить политику властей стран Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей за упоминание связей с Русской православной церковью (РПЦ).

По его словам, власти прибалтийских государств требуют от местных православных автокефалий «отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ».

Ранее патриарх Кирилл призвал отразить атаки на церковь.