Трамп заявил, что высокие цены на нефть не позволяют завершить конфликт на Украине

Снижение ОПЕК цен на нефть автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами по прибытии в Эшвилл (штат Северная Каролина), где он ознакомится с ходом ликвидации последствий урагана «Хелен», передает РИА Новости.

«Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что быстрый способ положить конец украинскому конфликту заключается в том, чтобы ОПЕК «перестала зарабатывать и снизила цены на нефть». Президент США подчеркнул, что если цены на нефть будут оставаться по-прежнему высокими, то «конфликт остановить будет не так просто».

Накануне Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Американский лидер считает, что это поможет снизить инфляцию в США, а также оказать давление на Россию для завершения конфликта на Украине.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что боевые действия на Украине не зависят от мировых цен на нефть, тогда как причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят РФ, а также угроза национальной безопасности страны.

В свою очередь эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Трамп сделал голословное заявление о своей готовности обрушить цены на нефть ради завершения специальной военной операции на Украине. По словам собеседника издания, в случае резкого снижения стоимости топлива пострадают сами США.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Трампом.