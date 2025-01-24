Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что высокие цены на нефть не позволяют завершить конфликт на Украине

Трамп: высокие цены на нефть не дадут «просто» завершить конфликт на Украине

Снижение ОПЕК цен на нефть автоматически способно привести к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами по прибытии в Эшвилл (штат Северная Каролина), где он ознакомится с ходом ликвидации последствий урагана «Хелен», передает РИА Новости.

«Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что быстрый способ положить конец украинскому конфликту заключается в том, чтобы ОПЕК «перестала зарабатывать и снизила цены на нефть». Президент США подчеркнул, что если цены на нефть будут оставаться по-прежнему высокими, то «конфликт остановить будет не так просто».

Накануне Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Американский лидер считает, что это поможет снизить инфляцию в США, а также оказать давление на Россию для завершения конфликта на Украине.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что боевые действия на Украине не зависят от мировых цен на нефть, тогда как причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят РФ, а также угроза национальной безопасности страны.

В свою очередь эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Трамп сделал голословное заявление о своей готовности обрушить цены на нефть ради завершения специальной военной операции на Украине. По словам собеседника издания, в случае резкого снижения стоимости топлива пострадают сами США.

Ранее Путин заявил, что готов встретиться с Трампом.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами