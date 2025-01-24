Эксперт объяснил, сможет ли Трамп обрушить цены на российскую нефть ради завершения СВО

Президент США Дональд Трамп сделал голословное заявление о своей готовности обрушить цены на нефть ради завершения специальной военной операции на Украине, заявил «Газете.Ru» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он пояснил, что в случае резкого снижения стоимости топлива пострадают сами США.

«Угрозы обвалить цены на нефть были экспромтом со стороны Трампа, некая импровизация. Естественно, это не план действий. Наверное, Трамп подумал, как на Россию можно надавить. Россию надо лишить дохода. А как обрушить цены? Надо сказать остальным странам, чтобы они добывали много нефти. Тогда будет переизбыток топлива, и цены обрушатся. Вот тогда у России не будет денег, чтобы продолжать военную кампанию. Вот такая логика у Трампа. Но в реальности, конечно, от падения цен на нефть пострадают все страны, включая США», — отметил Юшков.

Он пояснил, что себестоимость добычи нефти в сланцевых проектах США очень высока. Юшков подчеркнул, что если цена барреля Brent уйдет в моменте до $30–40, многие проекты в США очень быстро начнут сокращать объем производства. Эксперт не исключил, что в случае падения цен на нефть сделка ОПЕК+ будет развалена. Однако серьезных последствий от этого для России не будет, так как сейчас РФ в рамках сделки сокращает добычу нефти, а страны, не входящие в организацию (США, Канада, Гайана, Бразилия), увеличивают объем добычи. То есть Россия уступает этим странам свою долю на мировом рынке нефти, уточнил эксперт. По его словам, страны, которые согласятся участвовать в обвале цен на топливо,

очень сильно и надолго испортят политические отношения с Россией.

«А что они получат взамен? Конфликт на Украине закончится, с России можно будет снять часть санкций. В нашей экономике окажется больше денег, придут инвестиции, новые технологии, Россия нарастит объем добычи нефти и будет теснить Саудовскую Аравию с мирового рынка. Зачем это нужно Саудовской Аравии? Поэтому Трамп по сути сделал голословное заявление», — заключил Юшков.

На момент написания статьи баррель нефти Brent стоил чуть более $78.

Президент США Дональд Трамп 23 января заявил, что будет добиваться снижения цены на нефть. В Давосе глава США сказал, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость топлива. По мнению Трампа, это приведет к завершению специальной операции России на Украине.

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