В Кремле отвергли влияние цен на нефть на завершение конфликта на Украине

Песков: конфликт на Украине не связан с мировыми ценами на нефть

Военные действия на Украине не зависят от мировых цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который ранее назвал снижение цен на нефть условием завершения конфликта на Украине. Американский лидер, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, высказал позицию, согласно которой за снижением цен на нефть неизбежно последует «немедленно окончание боевых действий» на Украине.

Песков подчеркнул, что между ценами на нефть и проведением СВО нет никакой связи. По словам пресс-секретаря российского президента, причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят Россию, и угроза ее национальной безопасности.

Накануне Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Он считает, что это поможет снизить инфляцию в США и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно, что Трамп придумал, как снизить мировые цены на нефть.