В МИД России заявили о готовности РФ к нормализации отношений с Грузией

Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», — сказал он.

В российском МИД также подчеркнули, что принятые в 2023 году решения российского президента Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией придали импульс туристическим обменам.

Незадолго до этого Лавров заявил, что народ и новые власти Грузии выстраивают суверенную политику, чтобы не стать пешкой в руках Запада.

29 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проблемы в стране появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России. По его словам, к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в США.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке организовать цветную революцию в Грузии.