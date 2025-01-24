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В МИД России заявили о готовности РФ к нормализации отношений с Грузией

Лавров: Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией
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Florion Goga/Reuters

Россия готова идти по пути нормализации отношений с Грузией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Готовы идти по пути дальнейшей нормализации российско-грузинских отношений настолько далеко, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», — сказал он.

В российском МИД также подчеркнули, что принятые в 2023 году решения российского президента Владимира Путина о возобновлении авиасообщения с Грузией придали импульс туристическим обменам.

Незадолго до этого Лавров заявил, что народ и новые власти Грузии выстраивают суверенную политику, чтобы не стать пешкой в руках Запада.

29 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проблемы в стране появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России. По его словам, к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в США.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке организовать цветную революцию в Грузии.

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