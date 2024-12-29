Лавров заявил о нежелании Грузии стать «пешкой»

Лавров: народ и власти Грузии не хотят стать пешкой в руках Запада

Народ и новые власти Грузии выстраивают суверенную политику, чтобы не стать пешкой в руках Запада. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, США и Европейский союз пытаются поставить Тбилиси перед выбором: либо с нами, либо против нас.

«Грузинские власти, похоже, хотят выстраивать суверенную политику, отвечающую национальным интересам, и не быть пешкой в руках западников», — сказал Лавров.

Он отметил, что Запад толкает Грузию к «дестабилизации, экономическим проблемам, обострению отношений с Россией». Министр выразил уверенность, что грузинский народ все понимает.

Лавров подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела государств, в том числе соседних с Россией, давно является инструментом внешней политики Запада, который используется для сдерживания геополитических соперников. В качестве примера глава МИД привел Югославию, Ирак, Сирию, Ливию и Украину.

29 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что проблемы в стране появились после того, как Тбилиси отказался в 2022 году открыть «второй фронт» против России. По его словам, к военным действиям Тбилиси призывало «глубинное государство» в США и их представители в Грузии в лице «коллективного «Нацдвижения».

Ранее Лавров обвинил обвинил Запад в попытке организовать цветную революцию в Грузии.