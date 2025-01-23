Зеленский призвал США и Европу «давить на Россию» ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад оказывать давление на Россию, отметив, что мир возможен благодаря силе. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Главное — не сбавлять обороты и давить. Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне. Именно Россия старается затянуть агрессию», — заявил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский написал, что энергоресурсы, в частности нефть, играют ключевую роль в достижении мира и обеспечения реальной безопасности. Он подчеркнул, что Европе необходимо активнее сотрудничать с США и другими партнерами, вместо того чтобы вести взаимодействие с Россией в области энергетики. Это, по его мнению, укрепит позиции как Украины, так и всей Европы.

Накануне Зеленский заявил, что для старта мирных переговоров Россия должна вернуться к границам, действовавшим в 2022 году. Он считает, что это стало бы справедливой основой для диалога. Президент Украины также заявил о необходимости присутствия американских военных в стране в составе миротворческих сил.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности решить к мирному урегулированию конфликта. В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее Зеленский заявил о продолжении помощи Украине со стороны США.